Зарипов: победа «Магнитки» 8:2 — палка о двух концах, это может нас расслабить

Нападающий магнитогорского «Металлурга»прокомментировал победу над «Куньлунь Ред Стар» в пятом матче первого раунда плей-офф (8:2, 4-1 в серии), в котором его звено набрало 13 (7+6) очков.«Хочется выразить слова благодарности всем болельщикам, которые поддерживали нас в этой серии! Всех с победой! Но наш путь продолжается – готовимся к большему, хорошо, что есть время немного отдохнуть и переключиться, начать подготовку к следующему сопернику, хоть пока и не известно, кто им будет. По сегодняшнему матчу – честно признаться, игра была решена ещё в начале, когда использовали своё большинство и забили своевременные голы. Было понятно, что можем довести матч до победы. Хорошо, что команда держала себя в руках, никто не стал задирать носы, продолжали играть по заданию, продолжали нагнетать, атаковать. Результат на табло.Я не знаю таких хоккеистов, чтобы каждый матч они уходили в хорошей результативности. Есть тактика против соперника, но сейчас не хочу склоняться к мнениям о том, что в начале серии нас перекрыли. Тут просто надо что-то в себе поискать. Как начали – так начали. Ребята нас поддержали, забивали голы. Хоккей – командная игра. На одной тройке не вылезешь. Это доказано годами. Будем дальше всей командой идти только вперёд.Насколько в преддверии следующей серии в плане эмоций важна такая крупная победа? Эмоционально, конечно, это хороший подъём. Но это палка о двух концах: может и расслабить команду. Теперь наша задача — не только отдыхать и готовиться к следующему сопернику, но и держать себя в руках, провести правильную подготовку», — цитирует Зарипова пресс-служба клуба.