Юрзинов-ст.: «Хоккейный город» СКА — это сказка, здесь может готовиться сборная

Заслуженный тренер Россииподелился впечатлениями от посещения нового тренировочного комплекса СКА в Санкт-Петербурге — «Хоккейный город».«Хоккейный город» СКА — это сказка. Я уже видел, кажется, в хоккее всё, но в Петербурге красотища. Может ли здесь готовиться взрослая сборная? Обязательно! Здесь есть все условия. Тут даже открытый каток есть для массового катания. В Петербурге в социальном плане делают многое для хоккея. То, что сейчас здесь происходит, — пример для всего российского хоккея. Сейчас и в Казани создаётся академия. Все хотят подготовить свою молодёжь», — передаёт слова Юрзинова-старшего корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.