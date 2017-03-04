Строльман: у Василевского невероятный талант, «Тампа» ему полностью доверяет

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг»прокомментировал изменения во вратарской бригаде команды. После обмена Бена Бишопа в «Лос-Анджелес Кингз» основным голкипером «молний» стал«Все знают, что у него невероятный талант. Он уже получил хорошую проверку в плей-офф, играл даже в финале. Вся команда полностью ему доверяет, видит уровень его мастерства и надеется, что он будет прогрессировать и поможет команде в последней четверти сезона», — приводятся слова Строльмана на официальном сайте НХЛ.