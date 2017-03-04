Орешкин: Робинсон вернётся в состав к серии со СКА, Фёдоров — под вопросом

Главный тренер московского «Динамо»рассказал о ситуации с травмированными игроками.«Что касается Федорова, то ещё не знаем. Робинсон к играм ещё не готов, но на днях восстановится на 100 %. Думаю, к началу серии он сможет игратьЗачем нам думать о Знарке в „Динамо“? Нам об этом думать не надо. Нам надо думать о том, как играть со СКА. Хоть мы и проиграли в „регулярке“, но сейчас идёт плей-офф, а это совершенно другой турнир. Мы знаем, как играть, игровой план на серию уже есть, только я вам о нём не скажу. Будет игра, вы всё увидите», — приводит слова Орешкина «Р-Спорт».