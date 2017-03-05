Штрайт: у Кросби шесть глаз, он всё видит, это впечатляет

Защитник «Питтсбург Пингвинз»после матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:2) поделился впечатлениями от дебюта за новую команду и отметил игру, который отдал ему пас на победный гол.«Сумасшествие какое-то. Со мной такого ещё не случалось: обмен в дедлайн, переезд в другой город. Все в клубе, от обслуживающего персонала до тренеров и игроков, очень хорошо меня приняли. Я сразу почувствовал себя своим.Что касается моего гола, то у Кросби шесть глаз, он всё видит, это очень впечатляет», — цитирует Штрайта ESPN.