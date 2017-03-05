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«Чикаго» увёз победу из «Нэшвилла», Панарин набрал 1 очко

5 марта 2017, воскресенье. 06:55. Хоккей
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на выезде выиграл у «Нэшвилл Предаторз» со счётом 5:3.

На 17-й минуте Патрик Кейн реализовал большинство и вывел гостей вперёд. Во втором периоде команды обменялись голами Джордана Туту и Виктора Арвидссона, а также Калле Ернкрока и Джонатана Тэйвза.

Арвидссон на 45-й минуте восстановил равновесие. но избежать поражения хозяева не сумели. Брайан Кэмпбелл вернул лидерство «Чикаго», а Кейн с передачи Артемия Панарина установил окончательный счёт, поразив пустые ворота «Предаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2017, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
3 : 5 0:1, 2:2, 1:2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 – Кейн (Сибрук, Паник) – 16:23 (5x4), 0:2 – Туту (Сибрук, Кит) – 31:03 (5x5), 1:2 – Арвидссон (Джохансен, Суббэн) – 32:20 (5x5), 1:3 – Тэйвз – 39:03 (5x4), 2:3 – Ернкрок – 39:17 (5x5), 3:3 – Арвидссон (Джохансен, Форсберг) – 44:13 (5x5), 3:4 – Кэмпбелл (Тэйвз, Паник) – 58:55 (5x5), 3:5 – Кейн (Панарин) – 59:21 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нэшвилл Предаторз Чикаго Блэкхоукс Артемий Панарин
Новости. Хоккей
5 марта 2017, воскресенье
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