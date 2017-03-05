«Чикаго» увёз победу из «Нэшвилла», Панарин набрал 1 очко

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на выезде выиграл у «Нэшвилл Предаторз» со счётом 5:3.На 17-й минуте Патрик Кейн реализовал большинство и вывел гостей вперёд. Во втором периоде команды обменялись голами Джордана Туту и Виктора Арвидссона, а также Калле Ернкрока и Джонатана Тэйвза.Арвидссон на 45-й минуте восстановил равновесие. но избежать поражения хозяева не сумели. Брайан Кэмпбелл вернул лидерство «Чикаго», а Кейн с передачиустановил окончательный счёт, поразив пустые ворота «Предаторз».