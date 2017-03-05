Холтби, Элерс и П. Кейн – звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.Третьей звездой назван форвард «Чикаго Блэкхоукс»с дублем в ворота «Нэшвилл Предаторз» (5:3). На счету американского игрока 9 голов в 5 последних матчах.Второй звездой признан форвард «Виннипег Джетс»с 3 (1+2) очками в матче с «Колорадо Эвеланш» (6:1).Первой звездой стал голкипер «Вашингтон Кэпиталз», отразивший 30 бросков в матче с «Филадельфия Флайерз» (2:1 ОТ) и продливший беспроигрышную серию в основное время до 21 матча.