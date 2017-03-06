Монахан: «Калгари» ещё ничего не доказал

Форвард «Калгари Флэймз»прокомментировал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2), ставшую для команды 7-й подряд.«Сейчас очень важный момент в сезоне, когда требуется отдача от каждого. Эллиотт играет хорошо и держит нас в игре. «Айлендерс» – хорошая команда, они не унимались, так что нам нельзя было сбавлять обороты.Настроение в команде хорошее. Когда выигрываешь, это всегда создаёт хорошую атмосферу. Но самоуверенности нет. Мы знаем, что нужно ещё много над чем работать. Мы ещё ничего не доказали», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.