Олимпийская сборная проведёт два товарищеских матча в Южной Корее

С 15 по 20 марта олимпийская команда России проведёт сбор в Южной Корее, в рамках которого 18 и 19 марта сыграет два товарищеских матча с национальной сборной этой страны. Сбор пройдёт в рамках подготовки к Олимпиаде в Пхёнчхане. С командой отправится персонал национальной сборной России. Во время пребывания специалисты ФХР изучат все объекты олимпийской инфраструктуры, где наша команда будет играть, тренироваться и проживать во время зимних Игр.вратари: Илья Ежов («Лада»), Андрей Кареев («Нефтехимик»), Игорь Устинский («Автомобилист»);защитники: Владислав Наумов, Фёдор Беляков (оба – «Сибирь), Владислав Провольнев, Ярослав Дыбленко (оба – «Спартак»), Алексей Василевский («Автомобилист»), Глеб Корягин («Лада»), Дмитрий Огурцов («Нефтехимик»), Вадим Кудако («Северсталь»);нападающие: Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Степан Санников, Константин Окулов (все – «Сибирь»), Вячеслав Лещенко («Спартак»), Кирилл Семёнов («Металлург» Нк), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Виктор Комаров, Антон Шенфельд (оба — «Лада»), Владислав Ушенин, Вячеслав Ушенин, Кирилл Капустин (все – «Амур»).