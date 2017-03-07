Фазель: надеюсь, к ЧМ-2017 мы поймём, приедут ли игроки из НХЛ на ОИ-2018

Президент ИИХФпрокомментировал переговоры по участию игроков из НХЛ на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.«Ничего нового в переговорах нет. Сейчас у нас проходит совет ИИХФ, где мы обсуждаем текущие вопросы. В ближайшее время я полечу в Корею, где встречусь с местным организационным комитетом, МОК. В конце марта мы созвонимся со всеми участниками дискуссии и узнаем, что изменилось. Надеюсь, к чемпионату мира у нас уже появится понимание, будут энхаэловцы на Олимпиаде или нет», — сказал Фазель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.