Гендиректор ХК «Сочи»: ни клуб, ни Буцаев не могли дать друг другу ничего нового

Генеральный директор ХК «Сочи»прокомментировал расторжение контракта с главным тренером Вячеславом Буцаевым, а также высказался о составе команды и долгах по зарплате.«Мы приняли решение об отставке в связи с тем, что оно пойдёт на пользу обеим сторонам. На данном этапе ни клуб, ни тренер не могли дать друг другу ничего нового. Что касается преемника Буцаева, то это будет уже засвеченный русскоязычный специалист, который имеет опыт работы с англоязычными хоккеистами. Он не дебютант. Надеемся, он будет расти вместе с нашим клубом. О назначении объявим в ближайшее время, может, на следующей неделе.Хотим оставить в команде Фантенберга. Максвелл, скорее всего, покинет клуб.Что касается долгов по зарплате, то надеемся в ближайшее время закрыть вопрос. Все гарантии от партнёров и спонсоров до конца календарного года получены. Бюджет останется на том же уровне, что и в нынешнем сезоне», – отметил функционер.