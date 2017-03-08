СКА и «Динамо» назвали составы на первый матч серии в Санкт-Петербурге

Петербургский СКА и московское «Динамо» назвали составы на первый матч полуфинала в Западной конференции, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. В состав петербургских «армейцев» вернулся после травмы Максим Чудинов. Начало встречи — в 17:00 мск.
СКА:
Коскинен (Шестёркин);
Яковлев — Белов, Ковальчук — Дацюк — Кетов;
Хафизуллин – Чудинов, Гусев – Шипачёв — Дадонов;
Зубарев — Зуб, Широков – Прохоркин—Плотников;
Рыков, Каблуков,— Коскиранта — Барабанов, Дергачёв.
«Динамо» (Москва):
Ерёменко (Лазушин);
Соловьёв – Никулин, Карсумс – Терещенко – Карпов;
Кутейкин – Рылов, Тарасов – Цветков – Галимов;
Вишневский — Хиетанен, Кокарев – Горовиков – Подшендялов;
Миронов, Брюквин – Игумнов – Кашпар, Чебыкин.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча СКА — «Динамо» (М)