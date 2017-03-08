СКА и «Динамо» назвали составы на первый матч серии в Санкт-Петербурге

Петербургский СКА и московское «Динамо» назвали составы на первый матч полуфинала в Западной конференции, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. В состав петербургских «армейцев» вернулся после травмы Максим Чудинов. Начало встречи — в 17:00 мск.Коскинен (Шестёркин);Яковлев — Белов, Ковальчук — Дацюк — Кетов;Хафизуллин – Чудинов, Гусев – Шипачёв — Дадонов;Зубарев — Зуб, Широков – Прохоркин—Плотников;Рыков, Каблуков,— Коскиранта — Барабанов, Дергачёв.Ерёменко (Лазушин);Соловьёв – Никулин, Карсумс – Терещенко – Карпов;Кутейкин – Рылов, Тарасов – Цветков – Галимов;Вишневский — Хиетанен, Кокарев – Горовиков – Подшендялов;Миронов, Брюквин – Игумнов – Кашпар, Чебыкин.