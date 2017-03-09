Кэссиди: «Бостон» должен не мусолить прошлые поражения, а извлекать из них урок

Исполняющий обязанности главного тренера «Бостон Брюинз»прокомментировал разгромную победу над «Детройт Ред Уингз» (6:1), которая случилась после поражения от «Оттава Сенаторз» (2:4).«Мы говорили с командой о том, что плохие смены или периоды не должны сбивать нас с нужного настроя. Это легче сказать, чем сделать, но если начать прививать себе такое отношение, то мы не будем обмусоливать то, что случилось в прошлом матче, мы будем выносить из него урок», — приводятся слова Кэссиди на официальном сайте НХЛ.