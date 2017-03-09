«Каролина» впервые вызвала нападающего Валентина Зыкова из АХЛ

«Каролина Харрикейнз» вызвала из «Шарлотт Чеккерз» (АХЛ) крайнего нападающего. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.Россиянин впервые получит шанс сыграть в НХЛ. Он стал игроком «Харрикейнз» зимой 2016 года в рамках обмена с «Лос-Анджелес Кингз» на Криса Верстига. Зыкову сейчас 21 год, он делит второе место в «Чеккерз» по заброшенным шайбам в этом сезоне и занимает третье в списке бомбардиров, набрав 30 (15+15) очков в 55 матчах в АХЛ.«Харрикейнз» 9 марта встречаются у себя дома с «Нью-Йорк Рейнджерс».