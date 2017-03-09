«Трактор» подписал новый двухлетний контракт с вратарём Василием Демченко

«Трактор» заключил новый контракт с вратарём, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с голкипером рассчитано на два сезона.В текущем сезоне Демченко провёл за «Трактор» 35 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,15 шайбы за игру при коэффициенте отражённых бросков 93,3%. Также вратарь сыграл одну встречу в плей-офф: 1,60, 94,1%.В ноябре 2016 года Демченко стал лучшим голкипером месяца в КХЛ. Следующий сезон станет для воспитанника «Трактора» пятым в Континентальной хоккейной лиге.