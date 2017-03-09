Осала: Мозякин — лучший игрок за пределами НХЛ, без него сложно

Форвард магнитогорского «Металлурга»подвёл итоги после победы в матче с «Барысом» (4:0).«У нас получился хороший старт, и дальше у нас получилось прибавлять по ходу матча.Как игралось без Мозякина? Это не сказалось на моей игре, но вы видели, что у нас появились новые игровые сочетания. Он лучший игрок за пределами НХЛ, так что без него, конечно, сложно.Какой аспект в матчах против «Барыса» самый тяжёлый? Во-первых, у них хорошее большинство. Во-вторых, вратарская линия. В-третьих, система игры. Поэтому я полагаю, что счета всё же будут небольшими. Первые два периода на табло было 1:0, они знали, что нужно делать, сохраняли напряжение. Потом нам удалось забросить несколько шайб, чему я очень рад: мы не дали сопернику шансов», — цитирует Осалу официальный сайт клуба.Посмотретьможно на официальном канале «Магнитки» в сервисе YouTube.