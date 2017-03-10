Ирландский игрок в хёрлинг: я неделю провёл в НХЛ — увидел пьянку и секс

Один из героев ирландского реалити-шоу «Самый трудный обмен»неделю провёл в расположении команды НХЛ «Ванкувер Кэнакс», знакомясь с внутренней кухней заокеанского хоккея. В рамках этого проекта разные спортсмены на время меняют виды спорта, и Ли Чин, игрок в хёрлинг (игра деревянными клюшками и мячом), поменялся с бывшим вратарём «Ванкувера» Александром Олдом.«Я провёл вместе с «Кэнакс» около недели и был поражён тем, сколько они пьют. За день до игры во время обеда они пропускали пинту за пинтой. Я был приглашён на обед, сидел рядом с защитником Эриком Гудбрэнсоном и его партнёром. У меня в стакане была вода, но парни пили спиртное. Эрик получил травму, а я попросил его спросить коллегу, смог бы он выйти на лёд, если бы завтра был матч. Тот ответил: «Да, а что такого-то?»Ещё у них есть обычай под названием «повышенная передача». Когда игрок не в форме и долго не забивает, менеджер говорит ему, что надо включить «повышенную передачу». Это означает, что хоккеист должен пуститься во все тяжкие: выпить около 20 пинт и провести время с несколькими женщинами. За счёт этого он как бы выпускает пар, они верят в этот обычай. После этого он возвращается в строй якобы свободным от прежних переживаний», — приводит слова Ли Чина издание The Irish Times.Многие хоккеисты, среди которых известный тафгай Пол Биссонетт и бывший защитник Майк Коммодор, поспешили опровергнуть эти слова, заявив, что никогда не слышали о подобных традициях.