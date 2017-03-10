Тальбо: с таким лидером, как Макдэвид, «Ойлерз» должны далеко пройти в плей-офф

Вратарь «Эдмонтон Ойлерз»рассказал о лидерских качествах капитана команды 19-летнего«Думаю, что всё началось на старте сезона, когда наша команда назвала его капитаном. Многие задавались вопросом, как он справится с этой ролью и готов ли к ней. Но он сразу взял быка за рога, взяв на себя ответственность и показав готовность быть лидером. В дальнейшем он ещё больше вживался в эту роль. Он стал человеком, за которым мы следим не только на льду, но от которого ждём слов в раздевалке. Эта ответственность трансформировалась в его игру, а ребята следуют за ним и вне льда.Именно в плей-офф нам нужно будет его лидерство. При этом у нас есть костяк из ветеранов, на которых он в случае необходимости тоже сможет положиться. Но и у него самого всё это получается отлично. Будем надеяться, что с таким лидером нам удастся далеко пройти в плей-офф», — приводятся слова Тальбо на официальном сайте НХЛ.