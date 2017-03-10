Будро: интересно посмотреть, как «Миннесота» преодолеет свой первый спад

Главный тренер «Миннесота Уайлд»прокомментировал поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:4), которое стало третьим в последних четырёх играх.«Я обеспокоен тем, что мы играем плохо. Прошло 65 матчей, и впервые в нашей игре произошёл спад. Будет интересно посмотреть, как мы с этим справимся.Я бы очень хотел, чтобы у нас были постоянные звенья. Хотите верьте, хотите нет, но мне не нравится менять сочетания форвардов. Но некоторые ребята не играют в свою силу, а иногда это значит, что они не заслуживают места в ведущих звеньях», — цитирует Будро Star Tribune.