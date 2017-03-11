Даути: вратари «Лос-Анджелеса» великолепно играют в овертаймах

Защитник «Лос-Анджелес Кингз»поделился мнением об успешной игре своей команды в овертаймах.«Думаю, эти результаты объясняются тем, что у нас сложились хорошие тройки. В овертаймах мы уже давно выходим на лёд в неизменных сочетаниях. Ну и, конечно, наши вратари действуют в эти минуты просто великолепно. Кроме того, когда мы забиваем в дополнительное время, то приобретаем всё большую уверенность, что и в следующий раз, когда дело дойдёт до ОТ, победим снова. Теперь мы всякий раз убеждены, что овертайм принесёт нам победу», — цитирует Даути официальный сайт лиги.