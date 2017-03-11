Варнаков: были готовы к активности «Авангарда», с «Салаватом» было то же самое

Нападающий «Ак Барса»прокомментировал победу над «Авангардом» (2:0) во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина.«Много было меньшинства у нас всю игру. Выстояли, перетерпели. Поняли, что должны после этого сами заиграть. Чем можно объяснить обилие удалений у „Ак Барса“? Считаю, что арбитры могли бы посмотреть и в другую сторону. Мы не реализовали два выхода один на один, подвела реализация, но нужно было играть дальше.Как можно было быть не готовыми к тому, что „Авангард“ начнёт матч активно! Они играют дома, в их составе отличные хоккеисты. Понятно было, что они пойдут атаковать. С „Салаватом Юлаевым“ было то же самое, ничего нового. Идёт плей-офф, команды тратят последние силы, играют, как могут, у каждой команды своя тактика. В Казани будем играть на победу, будет примерно тот же хоккей», — передаёт слова Варнакова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.