Занковец: «Барыс» играл хорошо, неприятно проигрывать, но это хоккей

Главный тренер «Барыса»прокомментировал поражение команды во втором матче полуфинала Восточной конференции с магнитогорским «Металлургом» (4:5 ОТ, 0-2 в серии).«Играли хорошо, но неприятно проигрывать. Вдвойне неприятно проигрывать в овертайме. Но это хоккей, так что будем готовиться к следующим играм, домашним играм.Команда хотела сделать подарок Евгению Корешкову на день рождения? Пусть будет так. Командой мы его, конечно, поздравили, но вряд ли во время игры об этом кто-то думал. Команда играла на результат в первую очередь.Я говорил после прошлого матча, что мы просто были недостаточно хороши, чтобы претендовать тогда на победу. Сегодня мы играли более активно, более агрессивно. Поэтому и увидели больше голов», — цитирует Занковца пресс-служба «Металлурга».