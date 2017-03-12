«Динамо» Мск и СКА назвали составы на третий матч серии плей-офф

Главные тренеры московского «Динамо» и петербургского СКА определились с составами команды на третий матч второго раунда плей-офф КХЛ. Счёт в серии 1-1. В составе «Динамо» Семёна Кокуёва заменил Лукаш Кашпар, а у «армейцев» также одно изменение – Патрик Херсли сыграет вместо Александра Хохлачёва.
«Динамо» (Москва):
Ерёменко (Лазушин);
Рылов-Никулин, Карсумс-Терещенко-Карпов;
Кутейкин-Робинсон, Тарасов-Цветков-Галимов;
Вишневский-Хиетанен, Кокарев-Горовиков-Подшендялов;
Миронов, Брюквин-Игумнов-Кашпар, Чебыкин.
СКА:
Коскинен (Шестёркин);
Яковлев-Белов, Ковальчук-Дацюк-Кетов;
Хафизуллин-Зуб, Гусев-Шипачёв-Дадонов;
Зубарев-Херсли, Широков-Коскиранта-Плотников;
Рыков-Рукавишников, Дергачёв-Каблуков-Барабанов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.