«Динамо» Мск и СКА назвали составы на третий матч серии плей-офф

Главные тренеры московского «Динамо» и петербургского СКА определились с составами команды на третий матч второго раунда плей-офф КХЛ. Счёт в серии 1-1. В составе «Динамо» Семёна Кокуёва заменил Лукаш Кашпар, а у «армейцев» также одно изменение – Патрик Херсли сыграет вместо Александра Хохлачёва.«Динамо» (Москва):Ерёменко (Лазушин);Рылов-Никулин, Карсумс-Терещенко-Карпов;Кутейкин-Робинсон, Тарасов-Цветков-Галимов;Вишневский-Хиетанен, Кокарев-Горовиков-Подшендялов;Миронов, Брюквин-Игумнов-Кашпар, Чебыкин.СКА:Коскинен (Шестёркин);Яковлев-Белов, Ковальчук-Дацюк-Кетов;Хафизуллин-Зуб, Гусев-Шипачёв-Дадонов;Зубарев-Херсли, Широков-Коскиранта-Плотников;Рыков-Рукавишников, Дергачёв-Каблуков-Барабанов.«Чемпионат» проведёт текстовуювстречи.