Шипачёв: не думаю, что у Коскинена есть комплекс Кутейкина

Нападающий СКАпрокомментировал победу своей команды над московским «Динамо» (4:2) в третьем матче западного полуфинала. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «армейцев».«Приятно выигрывать в день рождения, а кто забил — не так важно. Считаю ли момент с удалением, после которого мне удалось забить, ключевым? Много ключевых моментов было. Хорошо, что мы сегодня забили в меньшинстве. Вся команда играет на победу. Не завёлся ли у Коскинена комплекс Кутейкина? Думаю, нет. В чём секрет броска Кутейкина? Спросите у Мико и у Кутейкина.Помогают ли СКА судьи? Есть специальные судейские комитеты, которые разбирают работу арбитров. Мы выходим и играем. Сегодня была тяжёлая игра, хорошо, что выиграли. Не припомню, чтобы раньше в день рождения играл. Вот сегодня всё хорошо сложилось», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.