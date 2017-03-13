Террьен: в Квебеке лучшие болельщики, я ни разу не попадал в неприятную ситуацию

Экс-главный тренер «Монреаль Канадиенс»поделился мнением о нравах болельщиков Квебека.«В Квебеке лучшие болельщики. Благодаря СМИ мы каждый день входим в дома людей. Появляется связь между людьми и тренером. И когда я встречаюсь с ними на улице, они ведут себя так, как будто мы друзья. Они считают, что знают меня. Здесь потрясающие люди. Я ни разу не попадал в ситуации, которые бы я мог назвать неприятными. Такого не было. Но если дела у команды идут не очень хорошо, я предпочитаю больше времени проводить дома. Я не читаю газет, не смотрю новости. В прошлом году смотрел сериалы», — цитирует Террьена официальный сайт лиги.