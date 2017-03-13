Рылов: «Динамо» надо меньше удаляться и больше концентрироваться в меньшинстве

Защитник московского «Динамо» Яков Рылов прокомментировал поражение от СКА (2:4) в третьем матче серии плей-офф (1-2).
«Тяжёлый был матч — мы плохо отработали и в меньшинстве, и в большинстве. Очевидно, что у нас многое не получается, значит, надо что-то поменять. Будем работать над этим дальше. Во многих моментах мы не смогли забить — это не очень хорошо, но мы будем работать над исправлением этой ситуации. В первую очередь надо меньше удаляться, а во вторую — больше концентрироваться в меньшинстве. Сейчас это самое главное, и, я считаю, в этом компоненте нам надо добавлять.
В каждой игре мы выходим и бьёмся. Ещё ничего не закончено — впереди много игр, так что будем разбирать ошибки, делать выводы и двигаться дальше», — цитирует Рылова официальный сайт бело-голубых.
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