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Сен-Пьер: «Барысу» нужно разобрать ошибки и готовиться к новому бою

13 марта 2017, понедельник. 14:12. Хоккей
Нападающий «Барыса» Мартен Сен-Пьер поделился ожиданиями от домашней части серии плей-офф с «Магниткой» (0-2).

«Всё в порядке, серия продолжается, нужно разобрать ошибки и готовиться к новому бою. «Барыс» по ходу сезона прошёл через столько трудностей, мы теряли Бойда, теперь вот играем без Боченски, но мы остаёмся на ходу. У нас отличная команда, хорошая система, и нам по силам дать бой любой команде. В плей-офф все равны.

Не важно, с какой строчки турнирной таблицы ты вошёл в плей-офф, будь это первая или восьмая. Все соперники сильны, со своими особенностями, стилем, характером. «Металлург» — серьёзный соперник, нужно свести к минимуму наши удаления и поменьше ошибаться у своих ворот», — приводит слова Сен-Пьера Today.kz
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
13 марта 2017, понедельник
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