Фастовский: категорически против перекрёстной системы в КХЛ, это издевательство

Генеральный менеджер «Сибири»подверг критике возможное введение перекрёстной системы плей-офф КХЛ, при которой команды не будут разделяться на Восточную и Западную конференции.«Я категорически против этого предложения. По результатам одного лишь раунда нельзя делать выводы. Будет ли Запад играть с Востоком или первая команда с 16-й, от этого вряд ли станет интереснее. Эта система сбалансированна и успешно работает во всём мире, особенно в крупных странах, где большие расстояния и много команд.Для нас это наиболее правильный с точки зрения и болельщиков и развития хоккея подход. Расходы клубов уже не учитываем, поскольку перелёты взлетели в цене настолько, что лишняя тысяча километров не столь существенно влияет на стоимость. Наиболее сложен момент смены часовых поясов, особенно в плей-офф. Переход на 3-4 часа через день – это издевательство над организмом», – сказал Фастовский.