Генеральный менеджер Крайчи покинул «Слован»

Марош Крайчи покинул пост генерального менеджера «Слована». Об этом сообщает официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги из Словакии. Крайчи проработал в клубе 17 лет
Клуб сообщил, что функционер попросил освободить его от занимаемой должности. Сообщается также, что в конце апреля словацкий клуб проведёт специальную пресс-конференцию. Помимо этого, в клубе сообщили, что приоритетными направлениями работы являются взаимодействие с партнёрами и билетная программа. На поиск замены Крайчи уйдёт несколько недель.