Бут: здорово, что «Авангард» не сдался и показал характер в третьем матче с «АБ»

Нападающий «Авангарда»прокомментировал победу над «Ак Барсом» в третьем матче полуфинала Востока (4:3 ОТ, 1-2 в серии).«Соперник забил быстрый гол, и у нашей команды появилась возможность показать характер, показать, что мы всегда сражаемся до конца. Мы уступали в две шайбы в третьем матче серии, в которой мы уже проигрывали 0-2. Но мы не сдались, и это здорово.Мы не уходили от борьбы, были готовы хорошо физически. Именно так эти матчи и проходят — шайба в шайбу. Равные команды получают преимущество в схожих ситуациях. Очень важно, что мы бросили все силы на концовку и добились успеха.Дух плей-офф чувствуется всю нашу серию. Упорные матчи, обе команды создают не так много голевых моментов. Важно пользоваться своими шансами, и сегодня нам это удалось.Нужно делать всё то же самое, что и в третьем матче. Использовать большинство, много бросать. Две вещи нужны — забивать в большинстве и идти под ворота. „Ак Барс“ в Омске и дома — одна и та же команда. Соперник бьётся, отдаёт все силы, не позволяет нам многого в атаке. Мне кажется, у нас всю серию будут матчи с победами в одну шайбу. Отличные тренеры противостоят друг другу, и мы, и „Ак Барс“ играем по системе», — цитирует Бута пресс-служба клуба.