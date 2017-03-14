Широков: когда забил шайбу в ворота «Динамо», болельщикам ни слова не сказал

Нападающий СКАпрокомментировал победу своей команды над московским «Динамо» (4:1) в четвёртом матче западного полуфинала. Счёт в серии — 3-1 в пользу «армейцев».«Главное, что шайбу забил, ни слова болельщикам не сказал. Тяжёлая победа, сложно начали. Здорово сыграл Коскинен, выручил нас. Мы как раз в этот момент и забили. Сейчас надо восстановиться, залечить болячки и уже готовиться к игре в Питере. У нас было много блокированных бросков, много единоборств выиграли, не всё хорошо по организации игры, но зато победили.Как игралось без Дацюка? Мы выходим одним кулаком, стараемся. Это большая потеря, надеюсь, с Павлом всё будет хорошо. Болельщики есть у всех, мы выходим и играем. Не нужно на это обращать внимание, идём дальше. Когда «Динамо» брало видеоповтор, не волновался, это не наше дело. Поддерживали ли Херсли, когда от его ноги шайба залетела? Со всеми бывает, иногда не везёт», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.