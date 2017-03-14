Третьяк: информации, что дисквалифицированный Португалов работает в хоккее, нет

Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что не имеет информации о том, что доктор Сергей Португалов, пожизненно дисквалифицированный за нарушения антидопинговых правил, работает с хоккеистами в России. Ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что Португалов в ежедневном режиме работает с хоккеистами в Москве.
«Честное слово, нет никакой информации, что Португалов работает в хоккее. И лично я с ним не знаком», — цитирует Третьяка «Р-Спорт».
>>> Зеппельт: пожизненно дисквалифицированный Португалов работает с хоккеистами