Третьяк: информации, что дисквалифицированный Португалов работает в хоккее, нет

Президент ФХРзаявил, что не имеет информации о том, что доктор, пожизненно дисквалифицированный за нарушения антидопинговых правил, работает с хоккеистами в России. Ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что Португалов в ежедневном режиме работает с хоккеистами в Москве.«Честное слово, нет никакой информации, что Португалов работает в хоккее. И лично я с ним не знаком», — цитирует Третьяка «Р-Спорт».