Шохина: жду от ЧМ в первую очередь эмоций, и всё же хочется выиграть

Капитан ХК «Торнадо», лучший бомбардир и лучший снайпер сезона-2016/17 ЖХЛ Анна Шохина рассказала об очередной победе в чемпионате ЖХЛ, голе на Играх в Сочи и предстоящем чемпионате мира в США.
«Это большая мотивация двигаться дальше, достигать большего. Когда получаю такие награды, играю на кураже! Поедем на чемпионат мира, тоже будем стараться выигрывать, чтобы порадовать зрителей.
Заключительная игра сезона ЖХЛ? Она далась нам очень тяжело. Особенно первые два периода. Но затем мы раскатались, глаза загорелись, и всё сложилось удачно. Три последние игры мы должны были сыграть красиво, чтобы для всех болельщиков показать красивый хоккей! Мне очень приятно, что зрители подходят после матча. Им нравится моя игра, они так хорошо ко мне относятся.
С детства мой кумир – Илья Ковальчук. Когда я была маленькая, сломала руку, так он мне на гипсе расписался. Хотела его оставить на память, но врачи тогда случайно его выкинули. До сих пор с удовольствием наблюдаю за его игрой. Бывает, зрители говорят, что он не в форме, но для меня он всегда в форме! Все знают, что с какой-то определённой позиции он всегда забивает – и в этом плане я, наверное, повторяю за ним, тоже стараюсь искать такие позиции. Мы дружный коллектив, часто проводим время вместе, общаемся с девчонками – в кино ходим, в кафе. Конечно, бывают такие моменты, когда мы устаём друг от друга, ведь когда на сборах постоянно вместе – накапливается усталость, становится тяжело. Тогда идёшь в другую комнату, посмотришь телевизор, отдохнёшь от всех, станет скучно – и опять все вместе!
Самое ценное достижение? Забитая шайба на Олимпиаде в Сочи. Вообще те Олимпийские игры для меня – это очень значимые воспоминания. Кажется, что всё было как во сне. Они стали началом моей карьеры, и я уверена, что попаду и на другие Олимпиады! Ожидания от чемпионата мира? В первую очередь жду эмоций. И всё же хочется выиграть, чтобы порадовать всех болельщиков, зрителей, близких, родителей. Все зависит от того, какую тактику выберет тренер, мы будем от неё отталкиваться, и у нас все получится», — рассказала Шохина.