Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези Лига чемпионов Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Шохина: жду от ЧМ в первую очередь эмоций, и всё же хочется выиграть

15 марта 2017, среда. 16:05. Хоккей
Капитан ХК «Торнадо», лучший бомбардир и лучший снайпер сезона-2016/17 ЖХЛ Анна Шохина рассказала об очередной победе в чемпионате ЖХЛ, голе на Играх в Сочи и предстоящем чемпионате мира в США.

«Это большая мотивация двигаться дальше, достигать большего. Когда получаю такие награды, играю на кураже! Поедем на чемпионат мира, тоже будем стараться выигрывать, чтобы порадовать зрителей.

Заключительная игра сезона ЖХЛ? Она далась нам очень тяжело. Особенно первые два периода. Но затем мы раскатались, глаза загорелись, и всё сложилось удачно. Три последние игры мы должны были сыграть красиво, чтобы для всех болельщиков показать красивый хоккей! Мне очень приятно, что зрители подходят после матча. Им нравится моя игра, они так хорошо ко мне относятся.

С детства мой кумир – Илья Ковальчук. Когда я была маленькая, сломала руку, так он мне на гипсе расписался. Хотела его оставить на память, но врачи тогда случайно его выкинули. До сих пор с удовольствием наблюдаю за его игрой. Бывает, зрители говорят, что он не в форме, но для меня он всегда в форме! Все знают, что с какой-то определённой позиции он всегда забивает – и в этом плане я, наверное, повторяю за ним, тоже стараюсь искать такие позиции. Мы дружный коллектив, часто проводим время вместе, общаемся с девчонками – в кино ходим, в кафе. Конечно, бывают такие моменты, когда мы устаём друг от друга, ведь когда на сборах постоянно вместе – накапливается усталость, становится тяжело. Тогда идёшь в другую комнату, посмотришь телевизор, отдохнёшь от всех, станет скучно – и опять все вместе!

Самое ценное достижение? Забитая шайба на Олимпиаде в Сочи. Вообще те Олимпийские игры для меня – это очень значимые воспоминания. Кажется, что всё было как во сне. Они стали началом моей карьеры, и я уверена, что попаду и на другие Олимпиады! Ожидания от чемпионата мира? В первую очередь жду эмоций. И всё же хочется выиграть, чтобы порадовать всех болельщиков, зрителей, близких, родителей. Все зависит от того, какую тактику выберет тренер, мы будем от неё отталкиваться, и у нас все получится», — рассказала Шохина.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ЖХЛ
Новости. Хоккей
15 марта 2017, среда
16:11 Вучинич: в конце мая станет точно известно, где продолжит выступать «Медвешчак»
16:09 Нападающий Козун остаётся в «Локомотиве»
16:05 Шохина: жду от ЧМ в первую очередь эмоций, и всё же хочется выиграть
16:00 Новиков: Питер созрел для второй команды в КХЛ, она должна называться «Спартак»
15:37 Форвард Солодухин покинул «Ак Барс»
15:30 На ЧМ-2017 будут работать 6 арбитров из КХЛ, 3 из них — россияне
15:30 Гуськов: сильнейшие игроки поедут в Лондон, это не какой-нибудь Загреб
15:23 «Северсталь» подтвердила назначение Зелепукина генеральным менеджером
15:12 В Челябинске прошло совещание, посвящённое матчам Еврочелленджа
15:00 Кожевников: вместо «Медвешчака» хочется увидеть в КХЛ сильный европейский клуб
14:37 СКА пожелал здоровья Орешкину
14:20 «Медвешчак» больше не будет выступать в КХЛ, команда вернётся в австрийскую лигу
13:48 Орешкин пропустит 5-й матч серии со СКА, Воробьёв — исполняющий обязанности
13:36 «Толпар» возобновил тренировки
13:02 На сезон-2017/18 в «Югре» рассматривается финансирование на уровне нынешнего
13:01 Форвард Грейовак провёл свой первый матч за «Миннесоту» после вызова из АХЛ
12:49 Генменеджер «Югры»: решение по тренерскому штабу примем в течение двух недель
12:12 СКА — 5-й по посещаемости в Европе, «Спартак» в 2 раза улучшил показатели
11:58 Зыков: восстановление займёт около недели, переживают, чтобы не было сотрясения
11:57 Стэйджан: 10 побед «Калгари» подряд – это сумасшествие
11:49 КХЛ — третья после Швейцарии и Германии по посещаемости в Европе
11:25 Таварес: игра началась для Айлендерс» во второй половине матча с «Каролиной»
11:23 Хоккеисты «Локомотива» Мурыгин и Накладал избежали серьёзных травм
11:19 Антипин может перейти в «Баффало», «Сэйбрз» выиграли конкуренцию у 4 команд НХЛ
11:15 Айкел забросил по шайбе в чужие и в свои ворота в матче с «Сан-Хосе»
11:05 «Чикаго» подписал контракт новичка с нападающим Луисом из NCAA
11:00 Гомоляко: Зарипов показывает уникальную игру, он достоин продления контракта
10:48 Бекстрём: этот гол придаст Овечкину уверенности
10:43 Фридман: защитником «Магнитки» Береглазовым интересуется «Нью-Йорк Рейнджерс»
10:29 Купер: с каждым сейвом Василевского «Тампа» становилась увереннее
10:07 Ванек, Хо-Сэнг и Бекстрём – звёзды дня в НХЛ
10:05 «Эдмонтон» впервые с сезона-2008/09 трижды забил не менее 7 голов за матч
09:51 Тротц: Овечкин способен забить 20 голов в 10 следующих матчах
09:49 Овечкин: если буду забивать такие голы, ситуация быстро развернётся в мою пользу
09:45 Тэйвз вышел на 6-е место по голам в истории «Чикаго»
09:31 Вячеслав Ушенин: уверен, «Амур» проявил бы себя и в плей-офф
09:30 Патрик Кейн набрал 76-е очко в сезоне, разделив лидерство в гонке бомбардиров
09:30 «Тампа» набирает очки в 6 матчах подряд при 4 победах
09:15 Форвард «Айлендерс» Хо-Сэнг набрал 5 очков в 3 последних матчах
09:15 Андрей Марков вышел на 6-е место по количеству матчей в истории «Монреаля»
09:15 Кузнецов забил 50-й гол в «регулярках» НХЛ, прервав 7-матчевую серию без голов
09:10 «Питтсбург» подписал контракт новичка с лучшим бомбардиром NCAA Эстон-Ризом
09:00 «Монреаль» – «Чикаго»: Анисимов получил травму после столкновения с Радуловым
09:00 Сошников забросил 100-ю шайбу новичков «Торонто» в текущем сезоне
09:00 Кулёмин сделал свою 150-ю голевую передачу на уровне НХЛ
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какую серию 2-го раунда плей-офф вы считаете наиболее интересной?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+