Драйзайтль уступает лишь Гретцки по среднему количеству очков в матчах плей-офф НХЛ

В шестом матче серии с «Ванкувером» (5:1) нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отметился двумя результативными передачами и набрал 100 (39+61) очков в 60 играх плей-офф за карьеру в НХЛ. Немецкий форвард стал третьим в истории лиги по скорости достижения 100 очков в матчах плей-офф НХЛ (60). Быстрее до этой отметки добирались только Уэйн Гретцки (46 матчей) и Марио Лемье (50).

По среднему количеству очков за матч в плей-офф НХЛ Драйзайтль (1,67) обгоняет Марио Лемье (1,61) и уступает лишь Уэйну Гретцки (1,84) в истории лиги. Партнёр немецкого форварда по «Ойлерз» Коннор Макдэвид расположился на четвёртом месте по этому показателю с 1,6 очка в среднем за игру плей-офф НХЛ.

Лучшим среди российских хоккеистов по среднему количеству очков в плей-офф НХЛ является нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров (1,14), расположившийся на 13-м месте в общем списке лидеров в истории лиги.