Стало известно наказание защитнику Канады Байрэму за удар клюшкой между ног Пульюярви

Дисциплинарный комитет чемпионата мира по хоккею — 2024 в Чехии вынес наказание защитнику сборной Канады Боуэну Байрэму за удар клюшкой между ног нападающего сборной Финляндии Ессе Пульюярви во вчерашнем матче между командами, завершившемся со счётом 5:3 в пользу североамериканцев.

Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея на льду (IIHF), канадец пропустит одну игру.

Напомним, инцидент произошёл в концовке второго периода. За данный эпизод Байрэм получил 5+20 минут штрафа. При этом пострадавший также отправился отдыхать, но всего на две минуты, за излишнюю грубость при желании ответить обидчику.

Отметим, что следующий матч «кленовые листья» проведут сегодня, 19 мая, в Праге со сборной Швейцарии. Игра начнётся в 21:20 мск.