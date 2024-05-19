Стало известно наказание защитнику Канады Байрэму за удар клюшкой между ног Пульюярви
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Дисциплинарный комитет чемпионата мира по хоккею — 2024 в Чехии вынес наказание защитнику сборной Канады Боуэну Байрэму за удар клюшкой между ног нападающего сборной Финляндии Ессе Пульюярви во вчерашнем матче между командами, завершившемся со счётом 5:3 в пользу североамериканцев.
Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея на льду (IIHF), канадец пропустит одну игру.
Напомним, инцидент произошёл в концовке второго периода. За данный эпизод Байрэм получил 5+20 минут штрафа. При этом пострадавший также отправился отдыхать, но всего на две минуты, за излишнюю грубость при желании ответить обидчику.
Отметим, что следующий матч «кленовые листья» проведут сегодня, 19 мая, в Праге со сборной Швейцарии. Игра начнётся в 21:20 мск.
ЧМ-2024 . Группа A
18 мая 2024, суббота. 17:20 МСК
Канада
Окончен
5 : 3
Финляндия
0:1 Пульюярви (Риссанен, Иннала) – 01:35 0:2 Пуустинен (Хюрю, Саариярви) – 03:51 (pp) 1:2 Козенс (Манджапане, Пауэр) – 14:53 2:2 Танев (Таварес) – 16:30 2:3 Пульюярви (Виттасмяки, Мяэналанен) – 36:07 3:3 Пауэр (Козенс, Парэйко) – 37:12 4:3 Хагель (Таварес, Дюбуа) – 51:32 5:3 Мерсер (Пауэр) – 59:39 (en)
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