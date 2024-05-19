В нижегородском «Торпедо» опубликовали план подготовки к новому сезону КХЛ. Сейчас хоккеисты и тренерский штаб команды находятся в отпуске, из которого они выйдут 1 августа. В ходе предсезонной подготовки «Торпедо» проведёт пять контрольных матчей и примет участие в турнире на Кубок мэра Москвы.

После углублённого медицинского обследования команда по традиции отправится на спортивную базу «Море спорта», где пройдёт первый учебно-тренировочный сбор. Там нижегородцы пробудут до 13 августа, после чего настанет время контрольных матчей.

16 августа. «Торпедо» — АКМ (Тула)

20 августа. «Спартак» — «Торпедо»

21 августа. «Витязь» — «Торпедо»

24 августа. «Торпедо» — ХК «Норильск»

25 августа. «Торпедо» — ХК «Норильск».

С 29 августа по 1 сентября пройдёт турнир на Кубок мэра Москвы, в котором, помимо «Торпедо», примут участие «Автомобилист», ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и «Витязь».