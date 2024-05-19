«Ненавижу там играть». Егор Яковлев — о самом нелюбимом выезде в КХЛ

Защитник и капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев назвал город, в котором ему наименее приятно играть в хоккей.

«Я в Сочи ненавижу играть, но люблю туда ездить. Турнир этот Sochi Open тоже очень тяжёлый, очень неприятный (смеётся). Ещё лёд вот этот весь рыхлый, жарко, выходишь — там все ходят по пляжу с пивасом, у всех всё хорошо», — сказал Яковлев в интервью на YouTube-канале «ЛЁД».

Напомним, в завершившемся сезоне 32-летний Яковлев вместе с «Металлургом» стал обладателем Кубка Гагарина. Также он является олимпийским чемпионом 2018 года и чемпионом мира 2014 года в составе сборной России. В КХЛ, помимо «Металлурга», Яковлев также защищал цвета таких клубов, как «Ак Барс», «Локомотив» и СКА. Сезон-2018/2019 хоккеист провёл в НХЛ, выступая за «Нью-Джерси Дэвилз».

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