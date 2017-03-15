Архипов: «Ак Барс» старается играть активно, а не откатываться

Нападающий «Ак Барса»подвёл итоги после победы в четвёртом матче серии с «Авангардом» (2:1).«Чем объяснить такую игру в третьем периоде? Мы сами задаёмся этим вопросом. Будем смотреть. Стараемся играть активно, а не откатываться.Чем «Авангард» удивляет сейчас? Не сказал бы, что удивляет, и мы не удивляем. Кто больше хочет, у кого больше желания, тот и побеждает.Чувствуется ли усталость? Дело не в усталости. Мы и в первых матчах с «Салаватом Юлаевым» тоже так проводили концовки. Дело скорее в психологии. С физикой проблем нет», — цитирует Архипова официальный сайт клуба.