Капризов — самый перспективный молодой игрок мира по версии The Hockey News

Нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов возглавил рейтинг самых перспективных игроков мира по версии издания The Hockey News.
В нынешнем сезоне Капризов провёл 54 матча за «Салават Юлаев», в которых забросил 23 шайбы и сделал 22 результативные передачи, что стало рекордом среди игроков не старше 20 лет. Кроме того, он стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира и лучшим нападающим турнира, набрав 12 (9+3) очков в семи играх.
1. Кирилл Капризов (задрафтован «Миннесотой Уайлд»).
2. Филипп Майерс («Филадельфия Флайерз»).
3. Джордан Гринвей («Миннесота»).
4. Томас Шабо («Оттава Сенаторз»).
5. Брэндон Монтур («Анахайм Дакс»).
6. Джэк Рослович («Виннипег Джетс»).
7. Джейкоб Ларссон («Анахайм»).
8. Кристиан Фишер («Аризона Койотс»).
9. Оливер Бьёркстранд («Коламбус Блю Джекетс»).
10. Джоэль Эрикссон Эк («Миннесота»).
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