Никитин: Соботка на самом деле молодец, проделывает огромный объём работы

Защитник «Авангарда»оценил игру нападающего омского клуба Владимира Соботки.«Соботка наконец-то отметился первым очком в серии? У нас же не только Соботка играет. Играет вся команда. Он на самом деле молодец, проделывает огромный объём работы. Хоккей – это ведь не только очки, это ещё и огромный объём черновой работы, которая зачастую не бросается в глаза.Я неплохо дебютировал в большинстве? Это наша работа. Действительно, у нас заработала игра «пять на четыре». Все знают, насколько важна игра в неравных составах. Любой бросок может решить исход матча. Каждая игра – кость в кость, это плей-офф», — цитирует Никитина «Спорт Бизнес Online».