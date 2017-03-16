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175 лет назад 2016
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Никитин: Соботка на самом деле молодец, проделывает огромный объём работы

16 марта 2017, четверг. 21:33. Хоккей
Защитник «Авангарда» Никита Никитин оценил игру нападающего омского клуба Владимира Соботки.

«Соботка наконец-то отметился первым очком в серии? У нас же не только Соботка играет. Играет вся команда. Он на самом деле молодец, проделывает огромный объём работы. Хоккей – это ведь не только очки, это ещё и огромный объём черновой работы, которая зачастую не бросается в глаза.

Я неплохо дебютировал в большинстве? Это наша работа. Действительно, у нас заработала игра «пять на четыре». Все знают, насколько важна игра в неравных составах. Любой бросок может решить исход матча. Каждая игра – кость в кость, это плей-офф», — цитирует Никитина «Спорт Бизнес Online».
Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард Владимир Соботка Никита Никитин
Новости. Хоккей
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