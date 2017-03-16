Знарок: что случилось между мной и Скопинцевым? Это наши проблемы

Главный тренер петербургского СКАпрокомментировал победу в серии над московским «Динамо» с общим счётом 4-1 и свой отказ в рукопожатии с тренером бело-голубых«Тяжёлая серия, нас с победой, готовимся к следующим сериям. Дацюк и Войнов пока не готовы. Что случилось между мной и Скопинцевым? Это наши проблемы, давайте не будем об этом. При подготовке к финалу конференции дадим меньше выходных команде», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.