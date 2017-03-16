Светлаков: ЦСКА выходил с одной мыслью: только побеждать

Нападающий ЦСКАпорассуждал о причинах поражения в пятом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» (1:2).«Сегодня нам где-то не повезло. Проспали начало и пропустили два ненужных гола. Потом одну заковыряли, и нам в конце чуть-чуть не повезло. Мы все выходили с одной мыслью: только побеждать. Где-то у нас что-то не получалось, где-то были ненужные удаления. Дальше мы перестроились и стали выполнять игровое задание, и к нам игра пришла. Никакого психологического давления на нас не было, всё нормально. Настраиваемся на следующую игру. Мы стараемся побольше бросать и угрожать воротам, но где-то у нас не идёт в этом компоненте. Делаем работу над ошибками и стараемся исправиться в этих компонентах. Когда я забивал, шайба просто попала мне в ногу. Ничушкин хорошо бросил», — передаёт слова Светлакова корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.