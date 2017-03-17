Власенков: у ЦСКА не было шансов, «Локомотив» переиграл соперника

Трёхкратный чемпион Россииподелился мнением о возможном развитии событий в противостоянии ЦСКА и «Локомотива». На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу ярославцев.«Честно говоря, в последних двух играх, которые я смотрел, „Локомотив“ играл так, что у ЦСКА вообще шансов не было. Ярославцы переиграли соперника. Они серьёзно настроены. Думаю, что „железнодорожники“ не отдадут ничего ЦСКА. Будем смотреть финал конференции СКА — «Локомотив», — сказал Власенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.