Сорокин: матч на «Крестовском»? Лучше спросить у «Зенита»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018»не подтвердил информацию о планах провести на «Крестовском» хоккейный матч.«Впервые слышу об этом. Нет, тема не обсуждалась с оргкомитетом. Более того, были мнения от руководства города, что поле до чемпионата мира больше выкатываться не будет. Такие мнения звучали. Не знаю, может быть, можно провести этот матч, не выкатывая поле…Но это лучше спросить у «Зенита», они более информированы. «Зенит» – будущая эксплуатирующая организация стадиона, по этому поводу решение уже принято, поэтому они основной носитель информации. Мы пока исходим из того, что поле больше выкатываться не будет», – сказал Сорокин.