Пережогин: Герсонский всегда требовал дисциплину

Нападающий «Авангарда»рассказал о своём детском тренере Сергее Герсонском.«Сергей Рафаэльевич очень строгий тренер. Он всегда требовал дисциплину. Требовал, чтобы уже с детства все ребята профессионально относились к хоккею и к своей работе. Конечно, это повлияло на всех.То, что мы целой командой переехали в Омск, был очень сложный ход для тренера в первую очередь. Для нас меньше, потому что мы были совсем дети и мало понимали ситуацию. Но, конечно, если смотреть назад, то очень большую ответственность Сергей Рафаэльевич на себя тогда возложил, и это повлияло на нас. И поэтому от нас он требовал ответственного подхода к своему становлению как игроков. Что мне дал первый тренер? Очень многое. Мы с ним периодически общаемся, и до сих пор Сергей Рафаэльевич мне подсказывает какие-то вещи. Для меня это очень важно. Думаю, для всех важно, чтобы в жизни был такой человек», — цитирует Пережогина официальный сайт КХЛ.