Накладал: «Локомотив» надеется закончить серию в Ярославле, о СКА подумаем потом

Защитник «Локомотива»прокомментировал победу в пятом матче полуфинала Запада с ЦСКА (2:1, 3-2 в серии) и возможную встречу в финале конференции со СКА.«Конечно, «пять на три» надо было реализовывать. Бросать и бросать по воротам. Мы сделали один или два. Это очень мало, сыграли плохо. В отличие от соперника, который отлично отработал в меньшинстве. Сложно сказать, как теперь будут развиваться события. Пока всё для нас складывается отлично. Следующий матч играем дома, при своих болельщиках. Надеемся, что в Ярославле всё закончится.После того как мы не реализовали большинство, ЦСКА перехватил инициативу. Мы начали чуть-чуть бояться. ЦСКА почувствовал это и стал действовать жёстче, больше бросать. Спасибо нашему вратарю, который в этот момент выручил.Мне не нравятся такие паузы, как та, что была связана с заменой стекла… До неё мы здорово играли. Но получается, что ЦСКА лучше её использовал. Соперник передохнул и стал более активным. А вот в наших головах что-то в этот момент переключилось.Обсуждали ли то, что СКА уже вышел в финал конференции? Конечно, разговор в раздевалке после игры был. Но говорили только о том, что СКА выиграл, а не о том, что нам, может быть, придётся встретиться с ним. Пока все мысли только о теперешнем сопернике. О СКА подумаем потом», — цитирует Накладала пресс-служба КХЛ.