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«Сарыарка» обыграла «Зауралье», «Рубин» взял верх над «СКА-Нева» в плей-офф ВХЛ

17 марта 2017, пятница. 19:49. Хоккей
Завершились очередные матчи второго раунда плей-офф ВХЛ.

«Сарыарка» обыграла «Зауралье» в четвёртом матче со счётом 3:0 и сравняла счёт в серии (2-2).

Заброшенными шайбами отметились Олег Ломако, Даниил Ердаков и Иван Груздев, вратарь Денис Перетягин сыграл на ноль.
ВХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 4-й матч
17 марта 2017, пятница. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
0 : 3 0:1, 0:1, 0:1
Сарыарка
Караганда
0:1 – Ломако (Сарваров, Ердаков) – 08:26 (5x5), 0:2 – Ердаков (Сарваров, Ломако) – 39:10 (5x5), 0:3 – Груздев (Ситников, Поляков) – 41:35 (5x4)


«Рубин» одержал победу над «СКА-Нева» в третьем матче и вышел вперёд в серии (4:1, 2-1).

«Армейцы» открыли счёт благодаря голу Антона Жихарева в большинстве, однако затем пропустили четыре раза. Точные броски удались Павлу Варфоломееву, Виталию Каменеву, Игорю Сафаралееву и Ивану Кузнецову.
ВХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 3-й матч
17 марта 2017, пятница. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
4 : 1 0:1, 3:0, 1:0
СКА-Нева
Санкт-Петербург
0:1 – Жихарев (Мальцев, Александров) – 02:03 (5x4), 1:1 – Варфоломеев (Гладун, Егор Иванов) – 23:15 (5x5), 2:1 – Каменев (Потякин) – 34:00 (5x5), 3:1 – Сафаралеев (Попов) – 35:12 (5x5), 4:1 – Кузнецов (Зюзякин, Майоров) – 46:24 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Зауралье ХК Рубин ХК Сарыарка ХК СКА-Нева
Новости. Хоккей
17 марта 2017, пятница
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