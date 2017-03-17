«Сарыарка» обыграла «Зауралье», «Рубин» взял верх над «СКА-Нева» в плей-офф ВХЛ

Завершились очередные матчи второго раунда плей-офф ВХЛ.«Сарыарка» обыграла «Зауралье» в четвёртом матче со счётом 3:0 и сравняла счёт в серии (2-2).Заброшенными шайбами отметились Олег Ломако, Даниил Ердаков и Иван Груздев, вратарь Денис Перетягин сыграл на ноль.«Рубин» одержал победу над «СКА-Нева» в третьем матче и вышел вперёд в серии (4:1, 2-1).«Армейцы» открыли счёт благодаря голу Антона Жихарева в большинстве, однако затем пропустили четыре раза. Точные броски удались Павлу Варфоломееву, Виталию Каменеву, Игорю Сафаралееву и Ивану Кузнецову.