Юшкевич: «Авангард» играл без страха поражения, но в Казани серия закончится

Олимпийский чемпионсчитает, что «Авангард» заслуженно выиграл пятый матч серии с «Ак Барсом» (4:1, 2-3), но в шестой игре казанцы одержат победу.«Не то чтобы это был идеальный матч в исполнении «Авангарда»… Но лучший из всей серии – точно. Две команды были в совершенно равных ситуациях: Казани оставался шаг до следующего раунда, а омичи не имели права на ошибку. И, что удивительно, эта ответственность не сковала игроков «Авангарда»! В первом периоде они действовали очень активно, креативно в атаке, контролировали шайбу, в позиционном нападении использовали ширину всей зоны. Играли здорово, заслужили гол и забили его.Стартовый отрезок и заброшенная в нём шайба предопределили исход матча. Казанцы хотели сыграть как всегда: терпеливо, ожидая ошибок. Но пропустив, они были вынуждены открыться. Да, дальше «Ак Барс» перехватил инициативу, но сразу пошли быстрые контратаки от Омска. И результат одной из них – гол Бурдасова. А потом было видно, что удача вознаградила «Авангард» за игру без страха поражения.Что будет дальше в этой серии? Возьму на себя ответственность и выскажу своё субъективное мнение: я думаю, что в Казани всё закончится. Ошибки, которые сегодня совершил «Ак Барс», нетипичны для команды Зинэтулы Билялетдинова. Тренерский штаб сделает работу над этими ошибками, и в данной серии они больше не повторятся», — цитирует Юшкевича пресс-служба КХЛ.