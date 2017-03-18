Дубль Кросби помог «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси»

«Питтсбург Пингвинз» переиграл «Нью-Джерси Дэвилх» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Пи-Джи Пейнтс Арене» в Питтсбурге и завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.Дублем в составе «Питтсбурга» отметился(20-я и 60-я минуты), также отдавший одну голевую передачу. Ещё по голу забили Фил Кессел (7), Джейк Гюнцель (14), Ник Бонино (40) и Картер Рауни (46). За «Нью-Джерси» два гола провёл Кайл Палмьери (6, 57), по одному — Стефан Ноэсен (15) и Бо Беннет (40).Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин участия в матче не принимал.