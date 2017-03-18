Кросби, Джиордано и Ягр — лучшие игроки дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги определил трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня.
Третьей звездой признан форвард «Флориды Пантерз» Яромир Ягр, отдавший две результативные передачи в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 Б) и побивший рекорд Горди Хоу по набранным очкам для ветеранов старше 40 лет.
Второй звездой стал форвард «Калгари Флэймз» Марк Джиордано, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Даллас Старз» (3:1).
Первой звездой признали нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, набравшего 3 (2+1) очка в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:4).